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СМИ: Зарубежные хакеры взломали девять организаций из США и других стран

Михаил Алимов

В мире
СМИ: Зарубежные хакеры взломали девять организаций из США и других стран
Фото: pixabay.com/Lukas

Иностранные хакеры взломали по меньшей мере девять различных организаций, одна из них точно находится в США. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщили в телекомпании CNN, ссылаясь на данные компании Palo Alto Networks, которая специализируется на вопросах безопасности.

Отмечается, что специалисты компании зафиксировали попытки хакеров получить доступ к информации военных подрядчиков США и прочих обладающих конфиденциальными сведениями источников. Зафиксировали попытки специалисты с помощью Агентства по национальной безопасности США.

По версии Palo Alto Networks, с этим видом кибершпионажа уже сталкивался во время своего президентства экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп и его администрация.

Представитель компании Райан Олсон считает, что взломщикам удалось завладеть паролями, которые обеспечат им долговременный доступ к соответствующим сетям с конфиденциальными данными. Так они могут скачать информацию из компьютерных хранилищ или отправленную по электронной почте. Как отмечается, некоторые тактики хакеров совпадают с одной китайской группой взломщиков, передает ТАСС.

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс 4 ноября сообщил, что страна предложила вознаграждение в размере десяти миллионов долларов за данные о лидерах хакерской группировки DarkSide. В начале мая злоумышленники из DarkSide взломали системы Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, группа может базироваться на территории России или Восточной Европы, но не связана с государством.

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