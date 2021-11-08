Более 150 дел завели в Москве в 2021 году за нарушения коллекторов

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Столичные судебные приставы возбудили за 2021 год 160 административных дел за нарушения коллекторов по работе с возрастом просроченной задолженности. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе московского главка ФССП России.

Отмечается, что из вышеуказанного количества заведенных дел 107 приходятся на статью «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

В пресс-службе добавили, что по заведенным делам в 2021 году с юридических и физических лиц взыскали штраф на сумму более семи миллионов рублей, пишет РИА Новости.

Недавно Министерство юстиции предложило ввести KPI для судебных приставов, что подразумевает, что 60 процентов производств должны заканчиваться нарушениями. Теперь у приставов поставлен план, что может привести к нежелательным последствиям, в частности по отношению к коллекторам, которых проверяют приставы.

Александр Толмачев, доктор юридических наук, заместитель председателя Союза адвокатов Москвы, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, с какой работы будет насчитываться KPI и кто в этом противостоянии находится на стороне населения. Он рассказывает, что коллекторы связаны с судебно-правовой системой, так как в них вкладываются структуры, однако при новом KPI взаимодействие может ухудшиться.