Минздрав Хабаровского края обратился в сервис «Госуслуги» по поводу ситуации с QR-кодами

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Минздрав Хабаровского края обратился к сервису «Госуслуги» за разъяснениями по поводу ситуации с изменением сроков действия QR-кодов о проведенной вакцинации от коронавируса. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ министерства здравоохранения Хабаровского края) написал официальный запрос в сервис «Госуслуги» по поводу обнуления QR-кода вакцинированных. Мы ждем официального ответа, — передает сообщение РИА Новости.

Отмечается, что у некоторых граждан региона за ночь срок действия сертификата о вакцинации сократился с года до полугода. Из-за этого действующий накануне QR-код оказался на следующий день просроченным.

«ВМ» также писала, что у некоторых граждан на сайте появилась отметка, что их сертификат был сформирован 8 ноября текущего года, а его действие закончилось в уже прошедший день.

С 8 ноября россияне смогут получить обновленный сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции или о факте перенесенной болезни. Документ будет доступен на русском и английском языках, а также в электронном и бумажном виде. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сертификат будет формироваться автоматически в виде электронного документа. Отмечается, что он будет доступен не позднее чем через три дня после завершения вакцинации. Сертификаты, оформленные до вступления в силу настоящего приказа, должны быть переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года.