Грета Тунберг рассказала об угрозах в свой адрес

Фото: European Union 2020 — EP

Шведская экоактивистка Грета Тунберг 7 ноября рассказала о том, что получала угрозы в свой адрес. Этим она поделилась в интервью испанскому телеканалу LaSexta.

По словам активистки, она не живет постоянно со своими родителями, чтобы люди не могли узнать, где она живет. На вопрос телеканала о том, поступали ли когда-нибудь угрозы активистке, она ответила положительно. Также Тунберг отметила, что пока еще не решила связывать свою жизнь с политикой.

До этого, 3 ноября, Тунберг заявила, что для успешного проведения 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) и ей подобных необходимо обеспечить «широкое общественное давление извне». Граждане должны провести несколько масштабных акций протеста.

18 октября она удивила поклонников своим выступлением на сцене. Девушка впервые взяла в руки микрофон на публике не для того, чтобы призвать к решению экологических проблем, а чтобы исполнить зажигательный хит. Вместе с другим борцом за экологию Андреасом Магнуссоном она спела хит 80-х «Never Gonna Give You Up». По словам девушки, в организации «Пятницы ради будущего», в которую она входит, всегда поют эту песню.