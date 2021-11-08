Строительство жилого дома по реновации началось в районе Головинский

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Строительство жилого дома для переселения по программе реновации жилищного фонда Москвы началось в столичном районе Головинский. В настоящее время специалисты ведут работы подготовительного периода. Об этом рассказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По его словам, ввести дом, расположенный по адресу улица Лавочкина, 8, планируют в 2023 году.

Жилой дом будет оснащен подземной автостоянкой. Фасад здания будет отделан клинкерной плиткой. На внешней стороне дома специалисты установят корзины для кондиционеров.

Всего в новом здании будет 120 квартир. Две из них будут оборудованы для маломобильных жильцов.

Первый этаж здания выделят под административные помещения. Также там смогут открыть кафе и магазины.

В доме появятся три лифта, оборудованные разными средствами информации.

Во дворе нового дома появятся детская площадка и зона для отдыха. На территории рядом с новостройкой высадят деревья и кустарники.

С начала 2021 года в Москве ввели в эксплуатацию по реновации 69 новых домов общей площадью почти миллион квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, в городе также начали строить 41 дом площадью 715,5 тысячи квадратных метров. До конца года в Москве планируют завершить строительство еще около 20 домов на 500 тысяч квадратных метров, 19 из них передадут под заселение. В них смогут въехать жители 62 старых зданий.