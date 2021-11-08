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Строительство школы на тысячу учеников в Новой Москве подошло к концу

Полина Долганова

Город
Строительство школы на тысячу учеников в Новой Москве подошло к концу
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

В городе Московский завершилось строительство школы на тысячу учеников. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор).

Образовательное учреждение располагается по адресу улица Радужная, владение 5.

Объект возводится за счет средств города.

В настоящее время школу готовят к вводу в эксплуатацию.

В школе оборудованы классы с лаборантскими, залы для занятия спортом, помещения для творческих кружков и кабинеты робототехники.

На территории рядом со школой специалисты организовали физкультурно-спортивную зону с футбольным полем, беговой дорожкой, площадкой для прыжков и зоной для игры в баскетбол, передает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, начальная школа и детский сад появятся в Савеловском районе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 25 октября. Градостроительно-земельная комиссия, по его словам, уже одобрила строительство еще двух объектов образования в районе. Блок начальных классов на 150 школьников и детский сад на 60 мест будут возведены за счет девелопера, добавил Бочкарев.

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