Пять горшков с коноплей обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы

Фото: Скриншот с видео МВД

Россия, Москва, проезд Шокальского Карта всех событий

Полиция задержала 26-летнего жителя столицы, в квартире которого обнаружили наркотики и горшки с коноплей. Об этом в понедельник, 8 ноября, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, в ходе спецоперации полицейские вышли на след мужчины, который проживает в квартире в проезде Шокальского. В указанной квартире они обнаружили теплицу с вентиляцией и специальным освещением, а также пять горшков с растениями.

Кроме того, в квартире нашли инвентарь для культивирования растений, пакеты и банку с растительным веществом. Последующая экспертиза показала, что мужчина выращивал коноплю, а в пакетах хранил изготовленный из нее наркотик — марихуану. Общий вес последней превысил 111 граммов.

В настоящее время задержанный находится под стражей.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», — заключил Васенин.

До этого полиция задержала наркоторговца во дворе жилого дома в районе Отрадное в момент, когда он делал «закладку». В ходе досмотра задержанного и его автомобиля правоохранители обнаружили 54 свертка с белым порошкообразным веществом. Последующая экспертиза показала, что это был героин.

Во время допроса мужчина заявил, что сам наркотики не употребляет. Свою вину в содеянном он признает.