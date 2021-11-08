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Вход в павильоны Московского зоопарка будет осуществляться по QR-кодам с 8 ноября
Московский зоопарк открывает павильоны с понедельника, 8 ноября. Об этом сообщили на сайте зоосада.
— Важное уточнение: в павильоны можно пройти только с QR-кодом. Подойдет любой из трех видов: 1) о вакцинации от коронавируса; 2) о перенесенной в последние полгода болезни; 3) с отрицательным результатом ПЦР-теста, действующим три дня, — говорится в сообщении.
Отмечается также, что заполняемость павильонов и постоянных выставок зоопарка не должна превышать 70 процентов.
При этом для входа на общую территорию парка QR-коды не потребуются.
С понедельника, 8 ноября, в Москве и Подмосковье вход на все массовые мероприятия будет осуществляться только по QR-коду о вакцинации от коронавирусной инфекции.
8 ноября в России заканчиваются нерабочие дни, однако в некоторых регионах они будут продлены, а в других — продолжат действовать различные ограничения. «Вечерняя Москва» выяснила, какие меры останутся в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и других регионах.
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