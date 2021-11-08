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Полиция задержала серийных похитителей автозапчастей из машин каршеринга

Илья Ашуров

Происшествия
Полиция задержала серийных похитителей автозапчастей из машин каршеринга
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, деревня Старосъяново Карта всех событий

В Домодедовском городском округе полиция задержала троих мужчин, которые подозреваются в серии краж автозапчастей арендных автомобилей. Об этом в понедельник, 8 ноября, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию обратились представители одной из каршеринговых компаний. Они заявили, что из их автомобилей похитили каталитические нейтрализаторы. При этом общая стоимость похищенных деталей превысила 500 тысяч рублей.

Спустя некоторое время похитителей задержали с поличным. Ими оказались мужчины в возрасте от 30 до 46 лет. Краденые автозапчасти они хранили в гараже, расположенном в деревне Старосьяново.

— В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли содержимое катализаторов, завернутое в газеты. Один из правонарушителей пояснил, что похищенное намеревались продать, а вырученные денежные средства — потратить на личные нужды, — заключила Петрова.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Кража».

До этого сообщалось о задержании 51-летнего москвича, который похитил из припаркованной в центре столицы машины брендовые наручные часы стоимостью 760 тысяч рублей, а также наличные деньги.

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