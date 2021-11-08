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Движение трамваев № 6 до Братцева в вечернее время восстанавливается с 8 ноября

Полина Долганова

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Движение трамваев № 6 до Братцева в вечернее время восстанавливается с 8 ноября
Фото: Роман Силетских / Вечерняя Москва

Движение трамваев № 6 до Братцева в вечернее время суток восстанавливается в понедельник, 8 ноября. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Теперь трамваи будут ходить по прежнему маршруту в течение всего дня. Работа временного автобуса № 6 прекращена.

Трамвай, курсирующий по маршруту № 6, ходил от станции метро «Сокол» до Восточного моста в период праздничных дней с 4 по 7 ноября.

От станции Московских центральных диаметров (МЦД) Тушинская до Братцева в праздники работал временный автобус № 6.

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