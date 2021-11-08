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На Ямале введена самоизоляция для непривитых от коронавируса пожилых людей

Евгений Белоусов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
На Ямале введена самоизоляция для непривитых от коронавируса пожилых людей
Фото: pixabay.com

В Ямало-Ненецком автономном округе до 31 декабря вводится обязательная самоизоляция для пожилых людей, которые не прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба регионального правительства.

Как сообщает ведомство, граждане округа старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию до 31 декабря включительно, кроме вакцинированных и переболевших менее шести месяцев назад.

— Работодатели обязаны перевести в дистанционный режим работы для вакцинации в течение четырех недель (в случае отсутствия медицинских противопоказаний): сотрудников старше 60 лет; лиц с хроническими заболеваниями, — уточняется в сообщении.

Кроме того, организациям рекомендовано при вакцинации освобождать сотрудников от работы на два дня с сохранением зарплаты.

Также 8 ноября стало известно, что с понедельника в Москве и Подмосковье вход на все массовые мероприятия будет осуществляться только по QR-коду о вакцинации от коронавирусной инфекции.

7 ноября власти Красноярского края приняли решение продлить действие QR-кодов, изначально введенных на срок с 30 октября по 7 ноября для посещения торгово-развлекательных центров и массовых мероприятий, до улучшения эпидемической ситуации.

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