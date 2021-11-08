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«Состояние хорошее»: директор Серова рассказал о состоянии болеющего COVID-19 певца

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
«Состояние хорошее»: директор Серова рассказал о состоянии болеющего COVID-19 певца
Фото: instagram/alexander_serov_official

Состояние госпитализированного с коронавирусом российского певца Александра Серова улучшилось. Об этом 8 ноября сообщил концертный директор артиста Александр Федорков.

По словам Федоркова, ему ничего не известно о выписке, но состояние певца хорошее.

— Мы уже поработали удаленно в студии. Серов в хорошей форме, с голосом все в порядке, — передает слова Федоркова РИА Новости.

1 ноября Федорков уже сообщал, что артист идет на поправку и находится под пристальным наблюдением врачей.

Александр Серов был госпитализирован 8 октября в больницу с высоким процентом поражения легких. Как сообщает его экс-возлюбленная, причинами ухудшения его здоровья стали отказ от вакцинации, а также сахарный диабет, которым он страдает. Надежда Тиллер уверена в том, что его болезнь — это испытание, которое заставит его покаяться.

Музыкальный продюсер Андрей Разин высказал опасение за жизнь певца. По его словам, Серов не стал вакцинироваться от коронавирусной инфекции, из-за чего «с ним случилась беда».

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