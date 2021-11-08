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Песков прокомментировал эффект от нерабочих дней в России

Михаил Алимов

Общество
Песков прокомментировал эффект от нерабочих дней в России
Фото: Администрация президента РФ

Эффект от введения нерабочих дней в России будет заметен через неделю. Пока рано делать выводы. Об этом в понедельник, 8 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Пока рано делать вывод, он будет понятен где-то через неделю, такой реальный вывод, вы слышали заявления глав регионов. Я в первую очередь говорю о заявлении Сергея Семеновича Собянина (мэра Москвы), мы с вами живем в Москве, и как раз наш мэр сказал, что стабилизируется ситуация с распространением и уровнем заболеваемости в московском регионе, — передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что это дало основания не продлевать режим нерабочих дней в столице. Эффект от него можно осознать только в долгосрочной перспективе.

В этот же день сообщалось, что режим нерабочих дней в некоторых регионах России был продлен. Такое решение приняли главы этих субъектов, исходя из ситуации с COVID-19 в своем регионе. К таким регионам относятся Новгородская, Курская, Томская, Челябинская и Смоленская области.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

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