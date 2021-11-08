Начальную школу на 400 учеников возведут на северо-западе столицы

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, улица Народного Ополчения, 3 Карта всех событий

Проект возведения начальной школы на 400 мест в Северо-Западном административном округе Москвы согласовали в Москомархитектуре. Об этом рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов в понедельник, 8 ноября.

Он отметил, что здание общей площадью около 16 тысяч квадратных метров на улице Народного Ополчения украсят кубообразными ламелями.

— В основе концепции этой школы лежит объединение ландшафта и архитектуры, которые вместе создают уникальную среду для обучения и отдыха детей. Главным украшением выступят масштабные витражи спортивного зала и столовой, которые будут дополнены кубообразными ламелями. Помимо этого, фасады здания облицуют навесными панелями с текстурой травертина бежевого цвета, а также металлическими кассетами с надписями и напечатанными рисунками, — заявил специалист.

Сергей Кузнецов добавил, что новая школа будет выглядеть современно и качественно. Здание дополнит «Хорошколу», которая также отличается высоким уровнем архитектурного стиля.

Классы начальной школы разместят в трехэтажном корпусе. Здесь же предусмотрены универсальные и специализированные кабинеты, спортивные и актовые залы, гончарная мастерская, студия рисования и многие другие секции.

Также прилегающие к учебному заведению территории благоустроят и озеленят.

До этого в пресс-службе Комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор) рассказали, что в городе Московский завершилось строительство школы на тысячу учеников.

Образовательное учреждение располагается по адресу улица Радужная, владение 5.