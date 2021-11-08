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Регулярные полеты между Москвой и Бургасом откроются 13 ноября

Виктория Сикерина

Общество
Регулярные полеты между Москвой и Бургасом откроются 13 ноября
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Регулярное авиасообщение между Москвой и Бургасом возобновится с 13 ноября. Рейсы будет выполнять компания «Аэрофлот». Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании в понедельник, 8 ноября.

Уточняется, что самолеты будут летать по указанному маршруту раз в неделю — по субботам.

— Бургас — четвертый по величине город Болгарии. Расположен на черноморском побережье, является экономическим, административным и культурным центром. В городе развита туристическая инфраструктура, он обладает хорошей транспортной доступностью и находится в 385 километрах от Софии, — заключили на официальном сайте «Аэрофлота».

Также с 9 ноября Австрия снимет ограничение на авиасообщение с Россией в ответ на аналогичный шаг Москвы.

До этого стало известно, что российская сторона с 9 ноября снимет ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Также с 9 ноября решено снять ограничения на рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение, сообщили представителям СМИ в оперативном штабе по коронавирусу.

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