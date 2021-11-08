Тимошенко обвинила украинские власти в геноциде населения из-за проблем в медицине

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Украинские власти не выделяют достаточное финансирование для здравоохранения страны, что можно сравнить с настоящим геноцидом для ее населения. Об этом в понедельник, 8 ноября, заявила лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

В пример она привела ситуацию в городе Николаев. В его больницах, как и во многих других украинских городах, для больных коронавирусом не хватает кислорода. В Николаеве жители ворвались в медучреждение с требованием об обеспечении их больных родственников необходимым уходом.

— На Украине мудрые люди, которые понимают, что деньги в систему здравоохранения выделяются по остаточному принципу — это осознанное убийство людей, — передает ее слова РИА Новости.

До этого Тимошенко заявила, что Украина впервые за все годы независимости не запаслась газом на зиму, хотя могла заполнить им свои подземные хранилища (ПГХ) по минимальной цене. Как утверждает экс-премьер, в настоящее время энергетический кризис на Украине является рукотворным, так как у страны есть все для обеспечения собственных потребностей. Тимошенко отметила, что у Украины есть подземные хранилища газа, которые вмещают 38 миллиардов кубометров голубого топлива, и таких объемов достаточно, чтобы без проблем обеспечивать потребности до каждого следующего отопительного сезона.