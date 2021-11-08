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Астролог назвал благоприятные для вакцинации дни

Анна Михалюк

Общество
Астролог назвал благоприятные для вакцинации дни
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Астролог Михаил Левин объяснил, в какие даты в ноябре лучше всего поставить прививку и провести хирургические операции.

Эксперт в эфире программы «Жить здорово» рассказал, что коронавирус не закончится никогда, однако он перейдет в такую стадию, как и грипп, а случится это примерно в 2022 году.

— Большие подъемы смертности волнообразны. Один пришелся на время Первой мировой войны, другой — на голод в России, который был в 1947 году, потом — на время Афгана и сейчас — на 2019-2020 годы. Мы живем по космическим ритмам. Обычно такая волна идет три года. Сейчас Сатурн выходит из Дома смерти, и в феврале следующего года смертность должна резко упасть, — рассказал эксперт.

Он объяснил, что благоприятный период для вакцинации совпадает с тем, когда можно делать хирургические операции.

— Есть общие неблагоприятные дни, а есть индивидуальные. Стандартно ничего не нужно делать в полнолуние, за день до и после него. 18, 19, 20 ноября будут неблагоприятными днями для этого.В остальные ставить можно. Свою прививку я буду рассчитывать по индивидуальному гороскопу, — сказал астролог.

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