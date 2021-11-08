Таможенники задержали россиян с килограммом кокаина в желудке

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

В аэропорту Внуково сотрудники таможни задержали двоих россиян, которые попытались ввезти в страну почти килограмм кокаина. Капсулы с наркотиком они «спрятали» в своих желудках. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

По данным ведомства, задержанными оказались два пассажира рейса Стамбул — Москва. В Россию они ехали из бразильского города Сан-Паолу, а в Турции делали пересадку. Когда злоумышленники проходили таможенный контроль, сотрудники аэропорта заподозрили неладное и отправили их на рентгеновское исследование. Последнее показало, что в желудках находчивых контрабандистов по 50 контейнеров с порошкообразным веществом.

— Проведенный таможенниками экспресс-анализ (наркотест) дал положительную реакцию на кокаин. Общая масса наркотика составила 961 грамм, — говорится в сообщении ФТС.

Также выяснилось, что задержанные ранее были судимы за совершение особо тяжких преступлений. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств».

До этого полиция задержала наркоторговца во дворе жилого дома в районе Отрадное в момент, когда он делал «закладку». В ходе досмотра задержанного и его автомобиля правоохранители обнаружили 54 свертка с белым порошкообразным веществом. Последующая экспертиза показала, что это был героин.

Во время допроса мужчина заявил, что сам наркотики не употребляет. Свою вину в содеянном он признает.