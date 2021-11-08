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Транспортное движение по ТТК ограничат с 10 ноября

Виктория Сикерина

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Транспортное движение по ТТК ограничат с 10 ноября
Фото: Василя Махиянова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

Движение транспорта по внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве ограничат с 10 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 8 ноября.

В ведомстве отметили, что с 16 марта 2022 года также ограничат проезд машин по внешней стороне магистрали.

Изменения связаны с проведением на участках ТТК строительных работ.

— Обратите внимание, как будет организовано движение на время проведения работ. В общей сложности ограничения продлятся до 15 июля 2022 года, — говорится в сообщении департамента.

Транспортное движение по ТТК ограничат с 10 ноябряФото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

До этого стало известно, что с 7 ноября 2021 года по 30 сентября 2022 года в Москве ограничат движение на участке Дмитровского шоссе из-за ремонтных работ.

Также с 8 по 11 ноября изменится расписание движения некоторых электричек на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД).

В пресс-службе столичной магистрали отметили, что новый график работы связан с заменой стрелочных переводов на станциях Можайск и Бородино.

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