Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Юбилейный, пятый Международный фестиваль театральных школ стран BRICS пройдет с 11 по 14 ноября. Мероприятие утвердили в 2017 году в ученом совете Института театрального искусства имени народного артиста СССР Кобзона. Проведение фестиваля также поддержали в Министерстве иностранных дел РФ и лично глава ведомства Сергей Лавров.

За годы существования событие стало культурным мостом между различными государствами. Эта особенность показывает, что в искусстве нет границ и национальностей.

Например, в 2020 году фестиваль провели в смешанном формате — очно и дистанционно, что показало адаптивность мероприятия под любые условия. В таком же режиме его проведут и в этом году.

— Сами студенты Института театрального искусства имени народного артиста СССР Кобзона проявили желание организовать и провести этот юбилейный фестиваль самостоятельно, на что получили положительный ответ от руководства. Принятию такого решения поспособствовали многочисленные просьбы от международных участников предыдущих фестивалей из Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, России, Беларуси и Армении, — отметили организаторы.

Юбилейный, пятый Международный фестиваль театральных школ стран BRICS посвятили жизни и творчеству Ф. М. Достоевского. Мероприятие откроют 11 ноября в честь 200-го дня рождения писателя.

До этого в пресс-службе областного Министерства культуры рассказали, что фортепианный фестиваль «Подмосковные вечера искусств» пройдет в Московской области с 8 ноября по 7 декабря.