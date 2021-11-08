Систему «зеленых паспортов» введут с 1 декабря в Грузии

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Граждане Грузии и туристы не смогут посещать общественные места без «ковид-паспортов» с 1 декабря. Об этом 8 ноября сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

По словам Гарибашвили, с 1 декабря в государстве будет задействована концепция «зеленых паспортов» и будет расширен ареал ее действия. Сделав прививку от коронавируса, пройдя ПЦР- или антиген-тест или переболев COVID-19, человек получает «зеленый паспорт». Он отметил, что паспорта будут действовать для всех лиц старше 18 лет, в том числе и туристов.

Без наличия «зеленого паспорта», уточнил премьер-министр, у человека не будет доступа к заведениям питания, в развлекательные центры, кинотеатры, концертные залы, казино. Также Гарибашвили отметил, что каждый пенсионер в Грузии, вакцинировавшийся до 1 января, получит одноразовую финансовую поддержку в размере 200 лари (около 64 долларов), передает его слова РИА Новости.

«Ковид-паспорт» или «зеленый паспорт» — электронный документ, куда вводится вся информация о ковид-статусе человека: результаты его ПЦР-тестов, проходил ли он вакцинацию, информация о том, когда он болел коронавирусом.

Незадолго до этого, 8 ноября, зампред комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Сергей Леонов рассказал, что в Госдуме предложили объявить «амнистию» людям, купившим QR-коды и сертификаты о вакцинации от коронавируса.