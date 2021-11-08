Движение транспорта по улице Космонавта Волкова ограничат с 9 ноября

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Космонавта Волкова Карта всех событий

Транспортное движение по улице Космонавта Волкова на севере Москвы ограничат с 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 8 ноября.

В ведомстве отметили, что по участку магистрали проезд машин будет ограничен до 14 декабря текущего года. Изменения связаны с проведением здесь инженерных работ.

— Обратите внимание, как будет организовано движение на время проведения работ, — говорится в сообщении департамента.

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

В понедельник, 8 ноября, в ведомстве рассказали, что движение транспорта по внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве ограничат с 10 ноября.

При этом с 16 марта следующего года также ограничат проезд машин по внешней стороне магистрали. Изменения связаны с проведением на участках кольца строительных работ.

Также с 7 ноября 2021 года по 30 сентября 2022 года в Москве ограничат движение на участке Дмитровского шоссе из-за ремонтных работ, уточнили в столичном департаменте транспорта.