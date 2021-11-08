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Появилось видео «пьяной» драки на Саянской улице в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Появилось видео «пьяной» драки на Саянской улице в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Саянская улица Карта всех событий

В Сети появилось видео «пьяной» драки на востоке столицы, в результате которой один из ее участников попал в больницу с ножевым ранением.

На кадрах видно, как две компании, в каждой из которых по меньшей мере по трое мужчин, ведут словесную перепалку и дерутся. В руках у некоторых участников потасовки палки. У одного из мужчин окровавлено лицо.

Видео: Telegram / 112

По данным Telegram-канала «112», драку остановили правоохранители. В отделение полиции доставили порядка 10 человек.

До этого «Вечерняя Москва» сообщала о драке, которая произошла 6 ноября во дворе жилых домов, расположенных на Саянской улице. Во время нее один из участников набросился на своего оппонента с ножом и ранил его в грудную клетку.

Потерпевшим оказался мужчина 1991 года рождения. Его доставили в городскую больницу.

Позже полиция задержала злоумышленника. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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