«Иначе будет полный хаос»: Онищенко — о сроках действия QR-кодов о вакцинации против коронавируса

Фото: Пресс-служба Госдумы

Для благоприятной эпидемиологической обстановки нам нужно обеспечить только одно — уровень вакцинации минимум 70 процентов населения. Смена срока действия QR-кодов о сделанной прививке не изменит число желающих привиться. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделился доктор медицинских наук, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

— Надо заниматься тем, чем надо заниматься, — вакцинировать людей. Ревакцинация — это расчетный период через полгода, он ничем не доказан. Но решили так, правильно, надо какое-то решение принимать, иначе вообще будет полный хаос. Сейчас самое главное — вакцинировать, наращивать количество этих пресловутых QR-кодов. Убеждать людей, что нужно защитить их здоровье, — заключил он.

В понедельник, 8 ноября, пользователи сервиса «Госуслуги» заметили, что срок действия их QR-кодов о вакцинации против коронавируса изменился. У одних он сократился с 12 месяцев до полугода, у других и вовсе не отображался.

Как позже сообщили в оперштабе и Минцифры, никаких изменений в сроке действия сертификатов на самом деле не произошло. Просто был сбой на сайте госуслуг. Постепенно все данные будут восстановлены, успокоили россиян специалисты.