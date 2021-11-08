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Жителей столицы предупредили о гололеде и мокром снеге в ночь на 9 ноября

Виктория Сикерина

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Погода в Москве
Город
Жителей столицы предупредили о гололеде и мокром снеге в ночь на 9 ноября
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мокрый снег, сильные порывы ветра до 17 метров в секунду и гололедица ожидаются в столице в ночь на 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы в понедельник, 8 ноября.

Горожан предупредили, что в такую погоду необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах города, обходить стороной высокие и шаткие конструкции и деревья. Лучшее укрытие от непогоды — подземные переходы, метрополитен и здания.

— С 21:00 8 ноября до 9:00 9 ноября по Москве ожидаются осадки: дождь, мокрый снег, снег, гололедица, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, — уточнили в ведомстве.

До этого в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного гололеда, который покроет улицы города. Отмечается, что период предупреждения будет действовать с 4:00 вторника, 9 ноября, до 4:00 четверга, 11 ноября.

Также метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец посоветовал автомобилистам не выезжать куда-либо на летней резине во вторник, 9 ноября, из-за сильного гололеда.

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