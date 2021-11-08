Синоптик рассказал, когда в столице наступит метеорологическая зима

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что с 15 ноября в Москве наступит метеорологическая зима.

По его словам, первое пришествие зимы ждет москвичей на этой неделе, но оно будет непродолжительным.

— Нас в ближайшие дни ждет настоящее пришествие зимы. К счастью, оно будет непродолжительным. Похолодание началось уже сегодня: если утром столбики термометров в Москве поднимались до отметкиплюс 6 градусов, то сейчас — всего лишь доплюс 4, и эта тенденция сохранится в течение оставшейся части дня и предстоящей ночи, — отметил он в комментарии ОСН.

По словам синоптика, с четверга, 11 ноября, ожидается влияние очередного циклона, морозы постепенно уйдут из столичного региона, дневная температура будет в пределах 2–4 градусов тепла. А вот с воскресенья, 14 ноября, жителей столицы ждет второе вторжение холодного арктического воздуха, и на этот раз оно будет более продолжительным и более сильным.

Как отметил синоптик, в ночь с воскресенья на понедельник высока вероятность формирования снежного покрова. С 15 ноября среднесуточная температура будет ниже нулевой отметки.

До этого синоптик призвал столичных водителей не выезжать на летней резине 9 ноября из-за гололедицы.