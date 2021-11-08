ГИБДД столицы рассказала пешеходам о правилах безопасности в непогоду

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Сотрудники столичной ГИБДД порекомендовали пешеходам быть внимательными и замедлять шаг при переходе оживленных магистралей из-за непогоды в городе в виде гололеда и осадков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 8 ноября.

Госавтоинспекторы отметили, что автомобилистам также следует не выезжать на улицы города, если они еще не поменяли летние шины на зимние. Это может спровоцировать небезопасную ситуацию во время движения.

— Синоптики обещают минусовую температуру уже во вторник ночью, а еще осадки в виде снега или дождя и сильный ветер, возможно образование гололедицы на дорогах. Пешеходам следует позаботиться о своей безопасности: замедляйте шаг, приспускайте капюшоны при переходе дороги, смотрите внимательно по сторонам и используйте световозвращающие элементы, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности предупредили горожан, что в такую погоду необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах города, обходить стороной высокие и шаткие конструкции и деревья. Лучшее укрытие от непогоды — подземные переходы, метрополитен и здания.

Ранее в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного гололеда, который покроет улицы города. Отмечается, что период предупреждения будет действовать с 4:00 вторника, 9 ноября, до 4:00 четверга, 11 ноября.