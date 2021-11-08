Тестирование беспилотного КамАЗа завершается в Набережных Челнах

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В Набережных Челнах завершается тестирование беспилотного КамАЗа. Подобный транспорт будет работать на опасных участках угольных карьеров Кузбасса, в Арктике и других северных районах, передает ОТР.

Серийное производство беспилотных КамАЗов начнется уже в следующем году. В ходе испытаний машина получила прозвище «Одиссей».

Данному типу машин предстоит работать в экстремальных условиях, например, в местах, где существует риск обвалов и взрывов.

Преодолевать препятствия без участия человека автомобилю помогает система сенсоров, расположенных по всему корпусу.Они могут различать предметы на расстоянии 50 метров.

Если машине встретится неизвестное препятствие, она отправит его изображение на компьютер диспетчера. В этом случае дальнейший план действий определит человек.

— Операторы-контролеры дистанционно следят за состоянием машины в течение всей поездки. Если топливо окажется на исходе, грузовик дистанционно отправят на дозаправку, — рассказал ведущий инженер-программист НТЦПАО «КамАЗ» Раиль Киямов.

Ранее эксперт сообщил, что пилотируемые автомобили к 2035 году останутся лишь в некоторых регионах России, а в Москве и других крупных городах станут предметом роскоши.