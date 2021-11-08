«Просто некультурно»: Лавров заявил, что встречи 11 ноября в «нормандском формате» не будет

Фото: МИД РФ

Дата встреч глав министерств иностранных дел стран «нормандской четверки» не определена. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсиа.

По словам министра, встречи 11 ноября, когда ее предлагал провести глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, не будет. Никакие новые даты пока тоже не были обговорены.

— Необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат и насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в «нормандском формате», — уточнил Лавров.

Лавров сообщил, что еще 29 октября Москва направила остальным «нормандским» странам проект итогового документа возможной министерской встречи. Днем позже глава МИД Франции сказал Лаврову, что пока не успел ознакомиться с документом. По словам Лаврова, документ был честный и емкий, охватывающий все ключевые проблемы.

Глава МИД РФ уточнил, что теперь Москва ждет реакции на свои предложения и не заинтересована в «показушных выступлениях» на камеры с целью дать сигнал, что формат работает. Кроме того, 11 ноября у Лаврова в Москве «очень плотная программа, включая визит министра иностранных дел одной из дружественных стран».

Тем не менее, сообщает Лавров, МИД получил на днях совместное послание министров иностранных дел Германии и Франции. В нем 11 ноября обозначено практически безальтернативной датой.

— Я уже не говорю про дипломатический этикет, это просто по-человечески некультурно. Мы направили дополнительные аргументы в пользу того, чтобы заняться не планированием мероприятий для галочки, а заняться вопросом по существу, — передает слова главы МИД РФ ТАСС.

Также 8 ноября Лавров заявил, что учения НАТО в Черном море связаны со стремлением США и их союзников к наращиванию политики сдерживания в отношении РФ. Россия готова к любому развитию событий.