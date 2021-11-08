Лавров связал учения НАТО в Черном море со сдерживанием России

Фото: МИД РФ

Учения НАТО в Черном море связаны со стремлением США и их союзников к наращиванию политики сдерживания в отношении РФ. Россия готова к любому развитию событий. Об этом в понедельник, 8 ноября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Думаю, что учения НАТО связаны со стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания РФ, — передает его слова ТАСС.

Как отмечает РИА Новости, Лавров сообщил, что страна готова к любым провокациям со стороны альянса.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные следят за военными кораблями Соединенных Штатов в Черном море и не должны допускать провокаций с их стороны.

Также Лавров сказал, что нестабильные действия Соединенных Штатов Америки по отправке эсминца в Черное море подтолкнули прибрежные государства к конфронтационной политике.

По словам дипломата, развевающийся флаг Америки в акватории моря — далеко не первый случай. До этого военные суда страны заходили в Черное море и называли причиной этого сдерживание России.

30 октября в Черное море зашел американский эсминец типа «Арли Берк», оснащенный крылатыми ракетами «Портер».