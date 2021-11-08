Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Работы по благоустройству 9 лесопарков продолжаются в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Работы по благоустройству 9 лесопарков продолжаются в Подмосковье

В этом году на территории Московской области проводятся работы по благоустройству 9 лесопарков, а также 40 общественных пространств. Об этом сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

— У нас идет обновление инфраструктуры в 18 парках и 9 лесопарках, — сообщил он.

По словам министра, все планируемые работы будут завершены в срок. ​Он отметил, что данные изменения затронут около 3,2 миллиона жителей Московской области. В ходе работ проводится озеленение общественных территорий, обустройство пешеходных и велосипедных дорожек.

Среди самых масштабных проектов по благоустройству в текущем году эксперты выделяют набережную реки Клязьмы в Орехово-Зуеве, бульвар Кузнецова в Сергиевом Посаде, парк «Река времени» в Лобне, передает РИАМО.

Ранее эксперты Мосприроды отобрали для горожан и гостей столицы семь лучших экологических троп для осенних прогулок. На них можно узнать о местных животных и растениях, полюбоваться видами и просто прекрасно отдохнуть.

лесопаркБлагоустройствоПодмосковье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Все мнения
О проекте