Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 250 миллионов

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Число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило 250 миллионов. Об этом сообщили в Университете Джонса Хопкинса в понедельник, 8 ноября.

— Глобально подтверждено 250 015 789 (случаев — прим. «ВМ»), — говорится в сообщении.

При этом с момента начала пандемии COVID-19 по всему миру скончались от заболевания 5 052 148 человек, отмечается на сайте университета.

4 ноября в ВОЗ заявили, что более 500 тысяч жителей в Европе могут умереть от коронавируса к февралю 2022 года. Со стрессом от нехватки коек в больницах столкнутся 43 страны региона, уточнили в организации.

Ситуация на континенте, как подчеркивается, беспокоит ВОЗ. За последние недели в 57 странах Европы число случаев COVID-19 выросло на 55 процентов.

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За последние сутки в России выявили 39 400 случаев COVID-19. При этом у 8,7 процента пациентов не обнаружены клинические признаки болезни.

Таким образом, всего за время пандемии в России заболели COVID-19 8 834 495 человек. Выздоровели после перенесенной болезни 7 587 560 пациентов.