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Захарова раскритиковала Польшу из-за реакции на миграционный кризис

Иван Юминов

Политика
Захарова раскритиковала Польшу из-за реакции на миграционный кризис
Фото: МИД РФ

Польше стоит вспомнить свою роль в разрушении Ирака в связи с наплывом мигрантов на границе с Белоруссией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 8 ноября.

— Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак. Более двух тысяч польских солдат вторглись в это суверенное государство устанавливать демократию, — рассказала дипломат.

Стране можно принять «благодарных иракцев», чьи предки строили жизнь в стране, пока туда не вломились «беспардонные демократизаторы», отметила Захарова в своем Telegram-канале.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Отмечается, что польские войска на границе переведены в шестичасовую боевую готовность.

В настоящее время группа беженцев находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница». Власти Польши обвиняют Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша разворачивает целые корпуса иностранных войск у государственных границ.

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