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Ивлеева показала, как учит ребенка танцам на шесте

Дарья Чентаева

Общество
Ивлеева показала, как учит ребенка танцам на шесте
Фото: instagram/_agentgirl_

Популярная блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева, увлекающаяся танцами, решила обучить этому искусству младшее поколение. На своей странице в Instagram блогерша учит маленькую девочку танцевать на шесте.

Ивлеева показала, как учит ребенка танцам на шестеФото: www.instagram.com/_agentgirl_

— Ребята, ну что, сейчас мы наглядно увидим, что будет, если оставить со мной ребенка, — обратилась к своим подписчикам Ивлеева.

На видео маленькая девочка демонстрирует пользователям свой фиолетовый парик. Она крутится вокруг шеста, пытаясь выполнить простые элементы.

Ранее на Настю Ивлееву обрушился шквал критики после того, как в интервью с Ксенией Собчак телеведущая не смогла назвать автора романа «Отцы и дети» и ответить на другие вопросы из школьной программы. Так, в замешательство знаменитость также поставили просьбы назвать фамилию Петра I и перевести на английский фразу «Быть или не быть».

Многие пользователи в социальной сети обвинили Настю Ивлееву в тлетворном влиянии на молодое поколение. По их мнению, это типичный уровень знаний «поколения 90-х». Но некоторые поклонники телеведущей встали на ее защиту, отметив, что достоинством Ивлеевой является искренность, а не академические знания.

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