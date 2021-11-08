Экс-замглавы НАТО предложил Украине обойти «красные линии» Путина

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НАТО должно зафиксировать в новой стратегической концепции помощь Украине, не пересекая «красных линий» президента России Владимира Путина. Об этом заявил бывший заместитель главы альянса Александр Вершбоу в понедельник, 8 ноября.

— Если членство в НАТО не произойдет в ближайшее время, то меньшее, что может сделать альянс, — это быть честным с Киевом и сделать все возможное, чтобы Украина могла защитить себя и завершила противостояние в Донбассе политическим урегулированием, — рассказал дипломат.

Альянс, по его словам, может оказывать военную и финансовую помощь Киеву, а также обучать и вооружать украинскую армию. «Красной линией» Путина является расширение присутствия НАТО на Украине, отмечает The National Interest.

29 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва в связи с «фильтрационными» мероприятиями украинской армии в селе Старомарьевка призвала партнеров по «нормандскому формату» и ОБСЕ побудить Украину к прекращению насилия в Донбассе. Внешнеполитическое ведомство, по ее словам, сделает все возможное для защиты россиян, где бы они ни находились.

Ситуация в селе, как уточнила она, остается сложной из-за того, что туда наведываются украинские военнослужащие. Они вводят «своего рода» комендантский час и запрещают жителям выходить из домов, подчеркнула Захарова.