Брухунова жестко ответила поклонникам на слова о насилии со стороны Петросяна

Фото: instagram/bruhunova

Жена российского юмориста и шоумена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова на днях столкнулась с волной критики в адрес своей семьи. Это спровоцировала фотография женщины с синяками в области лица и шеи. Поклонники, увидев снимок в социальной сети Instagram, тут же обвинили ее супруга в домашнем насилии и издевательствах.

Однако сама Брухунова объяснила, что травмы она получила во время удаления зубов мудрости, а после жестко ответила хейтерам.

— Когда уже в России начнут сажать за клевету?! — заявила она в личном блоге в Instagram.

Накануне Татьяна Брухунова опубликовала снимок, по ее выражению, в образе бабушки. На фотографии женщина находилась на улице на фоне пожелтевших листьев. Голову Брухуновой украсила бежевая шляпа, а из одежды она выбрала зеленую рубашку в клетку и бежевый вязаный свитер. Завершили образ жены Петросяна длинное платье ниже колена синего цвета и черные туфли. Подписчики звезды похвалили ее за выбранный наряд и утонченность.

До этого Брухунова ответила на подозрения поклонников в ее беременности. Причиной слухов стала фотография женщины, которую она опубликовала на днях в социальных сетях.