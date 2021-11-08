«МХАТ не должен ни копейки»: Кехман высказался о конфликте с Бузовой

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Московский художественный академический театр (МХАТ) имени М. Горького ни копейки не должен певице и актрисе Ольге Бузовой, которая играла в спектакле театра «Чудесный грузин». Об этом 8 ноября сообщил генеральный директор МХАТ Владимир Кехман.

По данным СМИ, за два спектакля телеведущей должны были заплатить 446 тысяч рублей, но, как заявила Бузова в эфире телеканала НТВ, представители театра не выходят с ней на связь, и она намерена привлечь своего адвоката.

— Певица, которая говорит, что МХАТ ей должен денег, просто лукавит. МХАТ не должен ей абсолютно ни одной копейки, — сообщил Кехман.

По его словам, сейчас действительно существуют два договора, заключенных на исполнение будущих спектаклей, но в связи с тем, что спектакли отменены, акт выполненных работ не подписан, поэтому формально театр ничего не должен, передает ТАСС.

Ранее Владимир Кехман рассказал, что отправил Ольге Бузовой СМС-сообщение, чтобы она не обижалась из-за отмены спектакля с ее участием. По словам гендиректора, в решении отменить спектакль «Чудесный грузин» нет ничего личного, только бизнес.