Гендиректор МХАТ написал Бузовой, чтобы та не обижалась из-за отмены спектакля с ее участием

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Новый генеральный директор МХАТ имени М. Горького Владимир Кехман рассказал, что отправил певице Ольге Бузовой СМС-сообщение, чтобы она не обижалась из-за отмены спектакля с ее участием. Об этом 8 ноября Кехман рассказал журналистам.

По словам гендиректора, он не успел изучить весь нынешний репертуар театра, но уже ознакомился с ситуацией спектакля «Чудесный грузин», в котором была задействована певица. Кехман заявил, что за два дня до спектакля было продано 225 билетов на сумму 445 тысяч рублей (всего в зрительном зале МХАТ имени Горького 1300 мест — прим. «ВМ»).

— Здесь нет ничего личного, только бизнес. Я написал Бузовой, чтобы она не обижалась, — передает слова Кехмана РИА Новости.

Кехман также выразил надежду на то, что во МХАТе получится создать уникальный репертуар, который будет отражать самое лучшее из того, что было сделано в театре в прошлые годы, а также его новшества.

— МХАТ — это серьезный театр, здесь не должно быть проходимцев, — подытожил генеральный директор.

До этого, 5 ноября, актер театра и кино Александр Семчев заявил, что участие певицы и телеведущей Ольги Бузовой в спектакле МХАТ имени Горького «Чудесный грузин» является «недоразумением от искусства». Профессию, по его словам, еще никто не отменял.

Недавно Кехман снял со стены в театре портрет режиссера Эдуарда Боякова, который на протяжении трех лет был художественным руководителем театра. В понедельник, 1 ноября, Бояков написал заявление об увольнении.