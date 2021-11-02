«Оп, и нет его!»: Кехман снял портрет Боякова со стены во МХАТе

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Недавно назначенный директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман снял со стены в театре портрет режиссера Эдуарда Боякова, который на протяжении трех лет был художественным руководителем театра. В понедельник, 1 ноября, Бояков написал заявление на увольнение.

— Оп, и нет его! — с такими словами Кехман убрал со стены портрет Боякова.

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Кехман также обратился к 88-летней актрисе и президенту театра Татьяне Дорониной. Кехман выразил ей свое признание и слова благодарности.

1 ноября стало известно, что Бояков покинул пост художественного руководителя МХАТа имени Горького. По его словам, Кехман предложил ему написать заявление об увольнении. Как утверждает бывший художественный руководитель, причиной этого послужило его отношение к Дорониной.

Ранее Владимир Кехман заявил, что хочет вернуть к работе президента театра Татьяну Доронину.