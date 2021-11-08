«Во избежание ухудшения»: Саакашвили перевели в тюремную больницу

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Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку в тюрьме, перевели в Глданскую тюремную больницу. Об этом сообщили в Специальной пенитенциарной службе Грузии в понедельник, 8 ноября.

— Во избежание ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей опасностью заключенный Михаил Саакашвили был переведен из 12-го пенитенциарного учреждения в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных № 18, — говорится в сообщении.

Ведомство будет поэтапно предоставлять дополнительную информацию, отмечается на странице службы в Facebook.

1 октября грузинский премьер Ираклий Гарибашвили рассказал о задержании Михаила Саакашвили. Позже местное телевидение сообщило, что Саакашвили находится в тбилисской тюрьме.

После своего задержания он объявил голодовку. 30 октября председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что голодовка экс-президента является имитацией.

Как утверждает политик, Саакашвили употребляет по три литра лимонада ежедневно. Над Саакашвили, по его словам, из-за этого «смеется вся тюрьма».