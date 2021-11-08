Астрологи рассказали, как узнать знак зодиака человека по его поведению

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Знать, к какому знаку зодиака принадлежит ваш собеседник, очень полезно — вы всегда сможете понять, как следует себя вести в общении с ним и чего от него ждать. В Instagram-аккаунте go_astrology специалисты рассказали, как узнать знак зодиака человека по его поведению.

Овен

Представители этого знака зодиака — любители поспорить. Овны часто делают что-то, прежде чем подумать, и бывают очень импульсивны.

Телец

Тельцы — правдорубы, привыкли говорить правду в лицо. Но это не со зла — Тельцы просто не любят врать, и именно это их отличает от всех остальных знаков зодиака.

Близнецы

Если вы общаетесь с одним человеком, а кажется, что с двумя, — по уровню громкости, безбашенности развлечений и количеству поступающей информации, то это не кто иной, как Близнецы.

Рак

Раки не любят открывать свои чувства окружающим. Но если он вам доверится — обязательно будет вам жаловаться на жизнь или делать что-то творческое и вдохновленное.

Лев

Рожденные под этим знаком зодиака люди часто раздражают. Они говорят, что думают, и любят быть в центре внимания.

Дева

Дев можно безошибочно определить по их мудрым, глубоким глазам и нетерпимому отношению к беспорядку.

Весы

Весы обожают все нестандартное и красивое. Также они обладают талантом договариваться.

Скорпионы

Скорпионы страстные и соблазнительные. Они способны на месть и любят все контролировать.

Стрелец

Стрельцов очень просто определить — они никогда не сидят на месте. Частые путешествия, поиски новых способов заработка, увлечений и развлечений помогут безошибочно вычислить их.

Козерог

Козероги старательно прячут от окружающих свою чувствительную сторону, и вам придется постараться, чтобы их оттуда достать.

Водолей

Если вам рассказывают о человеке, который пришел на помощь другу, несмотря ни на что, — это, скорее всего, Водолей. Они умны, изобретательны, искренни и щедры.

Рыбы

Определить представителя этого знака зодиака сложнее всего — просто потому, что Рыбы сами не всегда уверены, чего хотят. Они творческие, но странные — и стараются «плыть по течению» жизни, сообщает go_astrology.

Ранее астролог Анна Зорина рассказала, что в зодиакальном круге есть пять знаков, которые не способны любить или проявляют свои чувства не так, как ожидают от них другие.