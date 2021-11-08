США ввели санкции против предполагаемых хакеров из России и Украины

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США ввели санкции против украинца Ярослава Васинского и россиянина Евгения Полянина, которых подозревают в кибервымогательстве. Об этом сообщили в Минфине страны в понедельник, 8 ноября.

Оба являются предполагаемыми членами хакерской группировки REvil. Им инкриминируется атака на IT-компанию Kaseya, всего их подозревают в кибервымогательстве миллиона долларов.

Васинский задержан в Польше и ожидает экстрадиции в США. Полянин остается на свободе, отмечается на сайте Минфина.

4 ноября в Госдепе сообщили, что США предложили вознаграждение в размере десяти миллионов долларов за данные о лидерах хакерской группировки DarkSide. В начале мая злоумышленники из объединения взломали системы Colonial Pipeline.

По утверждению американских спецслужб, группа может базироваться на территории России или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая случилась атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.

Руководство считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе пресса приписывает атаку, совершенную на сети компании — производителя программного обеспечения Kaseya.