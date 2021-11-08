Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

США ввели санкции против предполагаемых хакеров из России и Украины

Иван Юминов

Политика
США ввели санкции против предполагаемых хакеров из России и Украины
Фото: Whitehouse

США ввели санкции против украинца Ярослава Васинского и россиянина Евгения Полянина, которых подозревают в кибервымогательстве. Об этом сообщили в Минфине страны в понедельник, 8 ноября.

Оба являются предполагаемыми членами хакерской группировки REvil. Им инкриминируется атака на IT-компанию Kaseya, всего их подозревают в кибервымогательстве миллиона долларов.

Васинский задержан в Польше и ожидает экстрадиции в США. Полянин остается на свободе, отмечается на сайте Минфина.

4 ноября в Госдепе сообщили, что США предложили вознаграждение в размере десяти миллионов долларов за данные о лидерах хакерской группировки DarkSide. В начале мая злоумышленники из объединения взломали системы Colonial Pipeline.

По утверждению американских спецслужб, группа может базироваться на территории России или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая случилась атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.

Руководство считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе пресса приписывает атаку, совершенную на сети компании — производителя программного обеспечения Kaseya.

Читайте также:
СШАСанкциихакеры
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Все мнения
О проекте