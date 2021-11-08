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Врач рассказал, кто является конечным звеном для распространения коронавируса

Дарья Чентаева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач рассказал, кто является конечным звеном для распространения коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Вакцинированные от COVID-19 люди являются конечным звеном для распространения инфекции и предотвращают мутацию вируса. Об этом сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Россия 24».

Привитые граждане выделяют меньшее количество патогена и не передают его дальше. Так, вирусная нагрузка на окружающих снижается. Это предотвращает также мутацию коронавирусной инфекции. В России массовая прививочная кампания против коронавируса началась в январе.

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Ранее первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Николай Дайхес рассказал, что поможет ускорить темпы вакцинации населения от COVID-19. По его словам, необходимо организовать активную информационную кампанию в СМИ, социальных сетях. Необходимо вести разъяснительную работу с молодежью и людьми старшего поколения.

До этого терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил, почему вакцина у переболевших COVID-19 может действовать дольше.

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