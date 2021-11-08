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Проведение Moscow Fashion Week отменили из-за пандемии COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Проведение Moscow Fashion Week отменили из-за пандемии COVID-19
Фото: Instagram / mscfashionweek
Россия, Москва, улица Ильинка, 4Карта всех событий

Неделя моды в Москве, которая должна была состоятся в Гостином дворе с 9 по 14 ноября, отменена из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия в понедельник, 8 ноября.

— (Отменили — прим. «ВМ») из-за коронавируса. В силу того, что (действуют — прим. «ВМ») ограничения, — говорится в сообщении.

Новые даты проведения мероприятия пока неизвестны, отмечает ТАСС.

19 октября глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) перенесли на 2022 год из-за ситуации с COVID-19. По его словам, решение было согласовано с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным.

Форум, по его словам, состоится, когда позволит ситуация. Проведение ЯМЭФ будет планироваться на следующий год.

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За последние сутки в России выявили 39 400 случаев COVID-19. При этом у 8,7 процента пациентов не обнаружены клинические признаки болезни.

Таким образом, всего за время пандемии в России заболели COVID-19 8 834 495 человек. Выздоровели после перенесенной болезни 7 587 560 пациентов.

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