Баня загорелась на дачном участке в поселении Сосенском в ТиНАО

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Сосенское, деревня Летово, улица Василия Бутурлина Карта всех событий

Пожар произошел в поселении Сосенском в бане на одном из дачных участков. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 8 ноября.

Инцидент случился в деревне Летово на улице Василия Бутурлина. Горение происходит на площади примерно 40 квадратных метров. Огонь, как уточнил собеседник «ВМ», интенсивно распространяется.

8 ноября сообщалось, что квартира в жилом доме загорелась на севере Москвы. Инцидент произошел на Кронштадтском бульваре, 39/2.

Горение случилось в квартире на восьмом этаже на площади пять квадратных метров. Спасатели вывели одного пострадавшего из жилья. Возгорание вскоре удалось ликвидировать.