Аспиранта биофака МГУ и девушку нашли мертвыми в квартире на севере Москвы

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Россия, Москва, Большая Академическая улица Карта всех событий

Аспирант биологического факультета МГУ и девушка были найдены мертвыми в квартире на Большой Академической улице в Москве. Предположительно, речь идет о суициде, сообщил во вторник, 9 ноября, РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что накануне в полицию обратился отец молодого человека: он рассказал, что получил от сына сообщение, что тот решил «не продолжать жить».

— В квартире дома на Большой Академической на кровати были обнаружены два трупа: молодого человека 1998 года рождения, уроженца Казани, и девушки 2001 года рождения, уроженки Омска, — сообщил источник агентству.

По его словам, молодой человек был аспирантом биологического факультета МГУ, на жизнь он зарабатывал преподаванием.

Тело мужчины обнаружили в такси на Боровском шоссе. В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что пространство вокруг автомобиля такси оцеплено оперативными службами.