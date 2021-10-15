Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Тело мужчины обнаружили в такси на Боровском шоссе

Илья Ашуров

Происшествия
Тело мужчины обнаружили в такси на Боровском шоссе
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

В районе Ново-Переделкино на Боровском шоссе обнаружили труп мужчины в автомобиле такси. Об этом в пятницу, 15 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе СК по Москве.

— По данному факту в столичном СК проводится проверка, — заключил собеседник «ВМ».

В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что пространство вокруг автомобиля такси оцеплено оперативными службами.

Видео: Telegram/SHOT

Источник «ВМ» сообщил, что, по предварительным данным, погибший совершил самоубийство.

14 октября «ВМ» писала о задержании 20-летней москвички, которая подозревается в убийстве своего деда. Тело погибшего обнаружили росгвардейцы в одной из квартир дома, расположенного на улице Академика Пилюгина.

Позже выяснилось, что между родственниками произошла словесная перепалка, в ходе которой девушка схватила кухонный нож и нанесла множественные ранения в область туловища своему дедушке.

Читайте также:
телоСмертьМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межкультурный диалог: поиск новых решений

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Никита Миронов
Никита Миронов

Собчак — звезда, которой мы достойны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Полная Лампедуза

Все мнения
О проекте