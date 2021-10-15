Тело мужчины обнаружили в такси на Боровском шоссе

Фото: moscow-live

Россия, Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

В районе Ново-Переделкино на Боровском шоссе обнаружили труп мужчины в автомобиле такси. Об этом в пятницу, 15 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе СК по Москве.

— По данному факту в столичном СК проводится проверка, — заключил собеседник «ВМ».

В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что пространство вокруг автомобиля такси оцеплено оперативными службами.

Видео: Telegram/SHOT

Источник «ВМ» сообщил, что, по предварительным данным, погибший совершил самоубийство.

14 октября «ВМ» писала о задержании 20-летней москвички, которая подозревается в убийстве своего деда. Тело погибшего обнаружили росгвардейцы в одной из квартир дома, расположенного на улице Академика Пилюгина.

Позже выяснилось, что между родственниками произошла словесная перепалка, в ходе которой девушка схватила кухонный нож и нанесла множественные ранения в область туловища своему дедушке.