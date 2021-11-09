Минюст внес советский фильм 1973 года в список экстремистских материалов

Фото: minjust.gov.ru

Советский фильм 1973 года «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов» внесен Министерством юстиции России в список экстремистских материалов, сообщается на сайте ведомства.

Так, в список экстремистских материалов внесена «видеозапись с названием «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов», представляющая собой черно-белый фильм продолжительностью от 1 часа 28 минут 01 секунды до 1 часа 28 минут 16 секунд, который начинается с изображения древних скульптур».

Решение о запрете картины принял Сыктывкарский городской суд в июле 2021 года. Она стала 5218-м материалом, признанным в России экстремистским.

Фильм был выпущен в 1973 году Центральной киностудией документальных фильмов, но считается псевдодокументальным. В нем отражена преобладавшая в то время в идеологии СССР антисионистская точка зрения. В широком прокате лента не демонстрировалась. Однако ее цифровая копия есть в интернете.

Роскомнадзор рассказал о борьбе с «запрещенкой» в соцсетях. Специальной ответственности для владельцев соцсетей за неудаление противоправной информации пока не установлено, однако при отсутствии их реакции на запрещенный контент им грозят штрафы.

В Роскомнадзоре напомнили, что с 1 февраля вступил в силу закон, который обязывает социальные сети осуществлять мониторинг и самостоятельно удалять размещенную на их площадке запрещенную информацию.