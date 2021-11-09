«Самые страшные ноги в мире»: Волочкова напугала пользователей фото из Турции

Фото: instagram/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова продолжает отдыхать в Турции. На днях она поменяла один курорт на другой, но не по причине недовольства сервисом, а из-за делового мероприятия, в котором ей довелось участвовать.

Знаменитость снова радует поклонников пляжными снимками. На сей раз она опубликовала фото, где предстала в сетчатой тунике, под которой угадывалось ярко-салатовое бикини. Звезда вытянула натруженные ноги прямо в кадр.

— Лежу тут, отдыхаю спокойно. Как там в Москве? Здесь хоть и не совсем жарко, но картинка красивее. Я так не люблю переход из осени в зиму, — написала Волочкова под снимком в Instagram.

Многие фолловеры отметили, что ноги балерине нужно прятать, так как на них страшно смотреть.

«Неудачные ноги надо прятать, хотя бы на фото»; «А ноги-то надо срочно лечить, особенно колени!»; «Самые страшные ноги в мире»; «Боже, какое отвратительное зрелище», — написали пользователи.

Также у Волочковой нашлось и много поклонников, которые оценили снимок и наградили ее комплиментами.

«Какая ты красотка, Настенька»; «Красивая дама»; «Волочкова, ты королева!» — оставили комментарии подписчики.

Пользователи оценили шпагат Волочковой на осле. Балерина с завидной регулярностью постит кадры из Турции о том, как загорает, посещает рестораны, устраивает шопинг и делает шпагаты. На этот раз свою фирменную растяжку артистка решила продемонстрировать, сидя на осле.