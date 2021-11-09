Диетолог Рыль посоветовала «мультивитаминную бомбу» для иммунитета

Фото: Михаил Воробьев, «Вечерняя Москва»

Врач-диетолог Ирина Рыль рассказала о многогранных полезных свойствах облепихи.

— Эта ягода — мультивитаминная бомба. Витамина С в ней больше, чем в цитрусовых. Также содержит витамины А, Е, В1, В2, В3, В6, В9, Е, РР. В составе облепихи много каротиноидов и флавонидов, поэтому она отлично укрепляет иммунитет, обладает противоправительным и ранозаживляющим действием, — сообщила она.

Медик также отметила, что облепиховое масло помогает при заболеваниях кожи и геморрое. Ягоды облепихи запускают выработку серотонина (гормона удовольствия), снижают свертываемость крови, рассказала специалист.

Однако Рыль добавила, что облепиха вызывает аллергические реакции. Ее нужно с осторожностью принимать людям с камнями в почках и желчном пузыре, передает РИА Новости.

Врачи назвали напиток, помогающий при артрите. Медики рассказали, что артрит является очень распространенным заболеванием, которое вызвано отеком вокруг суставов и повреждением хрящей. Наиболее распространенный тип артрита — остеоартрит, который чаще всего встречается у людей старше 40 лет и наиболее распространен у женщин.

Людям с этим заболеванием медики рекомендуют изменить рацион: исключить продукты, которые вызывают воспаление. Некоторым людям с артритом следует похудеть или поддерживать здоровый вес тела, так как лишние килограммы могут привести к большей нагрузке на суставы.